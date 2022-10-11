180 тысяч рублей заплатит житель Сургута за торговлю незаконным алкоголем

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Сургута, осужденного за незаконную продажу алкоголя. Суд признал его виновным в незаконной розничной продаже алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что ранее горожанин уже привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Несмотря на это, в 2021 году он вновь начал торговать нелегальным спиртным.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. По результатам апелляционного пересмотра суд автономного округа оставил приговор без изменения, доводы апелляционной жалобы – без удовлетворения», - уточнили в пресс-службе ведомства.