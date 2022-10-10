Жителя Кондинского района осудят за покушение на убийство

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Кондинского района. Он обвиняется в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло ночью 30 июля в поселке Междуреченский Кондинского района. По версии следствия, обвиняемый, испытывая личную неприязнь к одному из местных жителей, нанес ему не менее 4 ударов ножом в область грудной клетки и живота.

«По независящим от злоумышленника причинам смерть потерпевшего не наступила в связи со своевременным оказанием ему медицинской помощи», - отметили в пресс-службе ведомства.

Вину обвиняемый не признал, но следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.