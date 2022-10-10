Полицейские раскрыли угоны двух иномарок в Югре

В ХМАО сотрудники Госавтоинспекции раскрыли угоны двух иномарок. В обоих случаях у злоумышленников был доступ к месту хранения ключей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 3 октября в дежурную часть полиции обратился житель Сургута, который сообщил о пропаже автомобиля Opel с территории автомойки. Стражи правопорядка оперативно задержали 31-летнего подозреваемого, машину вернули владельцу.

5 октября в ОМВД по Сургутскому району обратился владелец Mazda 6 - по его словам, машину угнали с дворовой территории. 36-летнего подозреваемого также удалось оперативно задержать.

В Госавтоинспекции дали совет, как уберечь автомобиль от угона: выходя из машины, всегда забирать ключи зажигания с собой, а также контролировать окна, багажник и капот, двери, установку на сигнализации и даже содержимое салона.