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СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО

Сотрудники «Роснефти» в Югре получили бронь от мобилизации, выяснили журналисты

СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО
телеграм-канал Минобороны РФ

Сотрудники «РН-Юганскнефтегаз» в ХМАО (дочерняя компания «Роснефти») получили бронь от частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на источник в компании пишет портал 86.ru.

По данным журналистов, «Роснефть» и ее дочерние предприятия внесены в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

«Пришли сообщения в WhatsApp, что с 8 октября работники компании приравниваются к работникам оборонно-промышленного комплекса и на всех распространяется бронь», - рассказал собеседник журналистов.

В сообщении, по данным портала, также уточняется, что компания будет отстаивать каждого работника при получении им повестки.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. В Югре уже призвали свыше 2,5 тысячи человек.


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09 октября в 17:37, просмотров: 1571, комментариев: 0
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