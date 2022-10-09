Сотрудники «Роснефти» в Югре получили бронь от мобилизации, выяснили журналисты

Сотрудники «РН-Юганскнефтегаз» в ХМАО (дочерняя компания «Роснефти») получили бронь от частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на источник в компании пишет портал 86.ru.

По данным журналистов, «Роснефть» и ее дочерние предприятия внесены в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

«Пришли сообщения в WhatsApp, что с 8 октября работники компании приравниваются к работникам оборонно-промышленного комплекса и на всех распространяется бронь», - рассказал собеседник журналистов.

В сообщении, по данным портала, также уточняется, что компания будет отстаивать каждого работника при получении им повестки.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. В Югре уже призвали свыше 2,5 тысячи человек.