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Молодой водитель разбился насмерть на югорской трассе

ДТП произошло на югорской трассе: водитель погиб, девушки-пассажиры травмированы

Молодой водитель разбился насмерть на югорской трассе
фото: телеграм-канал "Типичный краб Нижневартовск"

ДТП с погибшим произошло минувшей ночью на 12 километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112», двигавшийся со стороны Нижневартовска в направлении Стрежевого, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, сообщает телеграм-канал «Типичный краб Нижневартовск».

«В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда скорой. Три несовершеннолетних пассажира (одна 16-летняя и две 17-летних девушки) госпитализированы в больницу Стрежевого», - говорится в сообщении канала.

По словам очевидцев, ночью был сильный туман. По факту ДТП проводится проверка.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 173, комментариев: 0
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