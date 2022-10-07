В Югре подводят итоги дорожной кампании 2022 года

Югра подводит итоги кампании по ремонту и строительству дорог. Надо сказать, что даже для такого крупного и богатого региона, как наш автономный округ, работы более чем хватает. Так, по данным департамента общественных, внешних связей и молодежной политики, на 1 января этого года у нас было почти 2,85 тысяч километров дорог только регионального и межмуниципального значения (без муниципальных). Из них 2,35 тысячи, то есть 82,55 процента, находятся в нормативном состоянии. К концу этого года на баланс окружного правительства встанет еще 22,5 км дорог – за счет приятия в собственность трассы «Нижневартвск – Стрежевой».

На строительство, реконструкцию, капитальный и плановый ремонт автодорог в Югре выделено 10,4 млрд рублей. Из них 8,4 млрд – собственно, деньги регионального бюджета на дорожные программы, еще более 1,4 млрд суммарно на свои территории потратили муниципальные бюджеты, и более 560 млн рублей округ раздал «на места» для помощи в ремонте дорог. Работа в этом направлении для региона базируется на исполнении нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в составе которого расходы бюджета составляют 7,1 млрд рублей. Федеральный бюджет выделил Югре на финансирование дорожной деятельности почти 840 млн рублей.

«Основной целевой показатель – обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях Югры, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2024 году», – сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

Планы на 2022 год были следующими. Завершить строительство и реконструкцию трасс суммарно на 20,7 км, из них почти 17 км на региональной сети и 3,7 км – местной сети дорог. Также капитальный и текущий ремонт был запланирован на 108,4 км, где преимущество уже отдается местным – 80 км, и только 28,4 км региональных трасс. Не заканчивается работа по освещению региональных дорог – это делает езду более комфортной и безопасной. В 2022 году сделать ярче планировали 5 км трасс.

Несмотря на то, что на дворе уже октябрь, и погода в нашем северном регионе стремительно переходит из осени в зиму, работы на местности еще продолжаются. Пока завершено строительство 520 метров дороги местного значения в Нижневартовске, а также ремонт 57,7 км дорог, из которых 21,1 км региональных и 36,6 км местных. Освещение смонтировали на 3 километрах трасс.

На завершающем этапе находятся еще 50,7 км дорог, из них всего 7,3 км регионального значения и 43,4 км – местного. О каких проектах речь.

За счет региональной субсидии проведен капремонт более 4 километров подъездной дороги к селу Усть-Юган в Нефтеюганском районе – там деньги выделялись по статье о поддержке реконструкции и ремонта дорог к населенным пунктам, которые вообще не обеспечены постоянной связью с региональными трассами.

В Сургуте при поддержке округа строится дорога от Югорского тракта до хозрасчетного спортивно-техического объединения «Волна» и лодочно-гаражного кооператива «Нептун» в пойме протоки Кривуля. Длина этой дороги – 620 метров, но ее значение при этом крайне высоко – она свяжет город с будущим научно-техническим центром – стратегическим проектом федерального значения.

При помощи регионального проекта «Жилье», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда» в Нижневартовске строят улицу Первопоселенцев – она проходит от Северной до Нововартовской. Ее длина составит 1,3 километра. Аналогично и из средств того же нацпроекта – продлевается улица Северная от Интернациональной до Первопоселенцев, и улица Героев Самотлора – от улицы №21 до Северной – на 1,15 километра. Эти проекты должны быть завершены в 2024 году.

Что же касается запланированных, но еще не завершенных работ – и подрядчики, и представители власти Югры подтверждают, что все они будут закрыты до конца октября – согласно утвержденным заранее графикам.