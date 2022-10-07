Многодетная мать из Югорска стала фигуранткой уголовного дела за издевательства над дочерью

В Югорске полицейские возбудили уголовное дело в отношении 33-летней многодетной матери. Она подозревается в совершении преступления по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Дело завели после того, как 10-летняя дочь женщины пришла в школу с царапинами в области головы. Она объяснила их появление тем, что дома ее поцарапали кошки. Преподаватель, почуяв неладное, вызвала инспектора по делам несовершеннолетних, а девочку направили в больницу, где медики зафиксировали телесные повреждения.

В дальнейшем выяснилось, что мать школьницы, состоящая на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, неоднократно совершала противоправные действия в отношении своей дочери. Например, она больше суток продержала девочку взаперти в уборной, выключив свет и лишив еды и воды.

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.