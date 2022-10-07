В Ханты-Мансийске пройдет форум «Одна планета – одно будущее!»

Югра вновь принимает международное событие – на этот раз это экологический форум «Одна планета – одно будущее!». Оно стартует 9 октября в Ханты-Мансийске. Его проводит региональный Росприроднадзор, на мероприятии соберется молодежь для обсуждения вопросов сохранения природы, а также культурного наследия в разных регионах и странах, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Мероприятие объединит участников международной конференции ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек и мира» и окружной экологический форум «Сохраним цветущий мир Югры».

В программе четырехдневного форума – множество разнообразных мероприятий: пленарная дискуссия «Молодежная экологическая повестка: диалог на равных», образовательная площадка «Территория инициативной молодежи», презентация лучших практик экологического подхода к жизни, круглый стол о наиболее эффективных формах экопросвещения. Участники встречи также посмотрят на Ханты-Мансийск, прокатятся на лодках по Иртышу, сходят в Музей природы и человека.

За годы проведения это мероприятие посетили почти две тысяч представителей молодежи из 29 стран и 21 субъекта России.