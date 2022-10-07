Федеральные депутаты собрались в Югре для обсуждения будущего газовой отрасли

Комитет Госдумы по энергетике провел выездной круглый стол на тему «О реализации проектов производства малотоннажного сжиженного природного газа» в Югорске. Инициатором выступил депутат федерального парламента от Югры Павел Завальный. Он показал коллегам и город, и предприятие, которое возглавлял долгое время – «Газпром трансгаз Югорск».

Основной тезис круглого стола заключался в том, что расширение потребления газа на внутреннем рынке может стать точкой роста или, как минимум, замещения выпадающих объемов из-за сокращения перекачки в сторону Европы. Согласно статистике, потенциальный спрос на сжиженный природный газ для потребителей в России на 2024 год оценивается в 2,3-4,2 млрд кубометров, а к 2035 году этот показатель вырастет в 2-3 раза – до 7,4-9,8 млрд кубометров. При этом ключевую роль могут сыграть именно малотоннажные проекты.

«Для Ханты-Мансийского округа, который я представляю в Государственной Думе, с точки зрения СПГ-газификации перспективны населенные пункты Березовского и Октябрьского районов, находящиеся в пойме рек Оби, Сосьвы и Северной Сосьвы, – отмечает Павел Завальный. – Я убежден, что сегодня жизненно необходимо расширять применение малотоннажного СПГ для нужд энергетики и транспорта. При этом важно понимать, что газификация СПГ в действующей системе ценообразования на газ будет дороже, чем трубным газом, поэтому для соблюдения принципа социальной справедливости необходимо разработать специальную экономическую модель, меры господдержки, нормативную базу».

Он также добавил, что по поручению Натальи Комаровой вопрос об альтернативной газификации нашего региона активно прорабатывает компания «Газпром промгаз».