В ХМАО осудят женщину, которая за вознаграждение открыла фирму-однодневку

В Радужном осудят 35-летнюю местную жительницы, которая в апреле 2019 года за денежное вознаграждение открыла на себя «фирму-однодневку. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«В налоговой инспекции она на свое имя зарегистрировала организацию, открыла расчетный счет в банковском учреждении. Все полученные документы, пароли, электронные ключи злоумышленница передала аферисту в целях осуществления незаконных дистанционных безналичных расчетов и переводов денежных средств», — отметили в ведомстве.

Злоумышленница обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ «неправомерный оборот средств платежей» и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «незаконное использование документов для образования юридического лица». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.