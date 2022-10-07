301 новый случай коронавируса зафиксировали в Югре за сутки

301 новый случай коронавирусной инфекцией выявили в 22 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 74 – в Сургуте, 40 – Ханты-Мансийске, 26 – Нижневартовске, 17 – Нефтеюганске.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 291, бессимптомно — 1, пневмония — 9», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 3 512 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 245 066. Выздоровели за весь период 238 973 человека. Скончалось 2 581 пациент.