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Жительница Сургутского района обманывала микрофинансовые организации

На югорчанку завели уголовное дело за обман микрофинансовых организаций

Жительница Сургутского района обманывала микрофинансовые организации
pixabay.com

В Сургутском районе расследуется уголовное дело о мошенничестве. В совершении преступления подозревается 32-летняя жительница поселка Федоровский, сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

По данным полиции, женщина, чтобы получать кредиты в микрофинансовых организациях, предоставляла туда недостоверные сведения о месте работы и высоком заработке.

«Таким образом, показав свою платёжеспособность, она ввела в заблуждение микрофинансовые организации и оформила три потребительских займа на сумму свыше 50 тысяч рублей. Деньги злоумышленница так и не вернула», - отметили в пресс-службе ведомства.

Югорчанке грозит лишение свободы до 2 лет. Для нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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Сегодня в 09:31, просмотров: 418, комментариев: 0
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