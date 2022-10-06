Житель Подмосковья привез в Югру больше килограмма наркотиков

В ХМАО на 55 км автодороги «Нефтеюганск – Сургут» задержали 24-летнего жителя Воскресенска Московской области. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В автомобиле Volkswagen Tiguan, на котором передвигался злоумышленник, под внутренней обшивкой багажника, с правой стороны, над задним колесом оперативниками обнаружено 7 полимерных пакетов, в которых, согласно проведенной экспертизе, находились: кокаин – более 100 граммов, мефедрон – свыше 800 граммов, метадон – около 170 граммов и каннабис – порядка 6 граммов», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что мужчина приобрел наркотики для дальнейшего сбыта. Подозреваемого заключили под стражу.