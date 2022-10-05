Губернатор Югры встретилась и жителями Нефтеюганска

Очередная встреча Натальи Комаровой с жителями «на местах» на этот раз состоялась преимущественно в очном формате. Губернатор приехала в Нефтеюганск с рабочим визитом, и по этому случаю организовала разговор с гражданами в КЦ «Юность». Впрочем, кто хотел присоединиться к общению в режиме онлайн, задать вопросы и послушать ответы через интернет – у них по-прежнему была такая возможность. В том же ДК вместе с губернатором находились ответственные сотрудники местной администрации, которые отрабатывали вопросы жителей как до начала мероприятия, так и после его завершения.

В некоторой степени повестку собрания определило время года – Югра вошла в фазу отопительного сезона, и многие жители Нефтеюганска отправляли в социальные сети Натальи Комаровой вопросы относительно подготовки к зиме. Глава региона сообщила, что специалисты Ростехнадзра проверят городские службы на предмет готовности к холодам и дадут свое заключение до конца октября.

Еще один важный вопрос для горожан – ввод жилья. Он актуален тем, что в Нефтеюганске немало людей продолжает жить в балках и прочих аварийных домах, поэтому строить новые квартиры для переселения – крайне важно. «После перерыва в муниципалитете началось возведение жилья, соответствующего стандартам. По результатам текущего года мы рассчитываем на ввод в эксплуатацию 63 тысяч квадратных метров нового жилья вместо планируемых ранее 54 тысяч. Это решение, которое, безусловно, позитивно влияет на уверенность людей в завтрашнем дне, создание условий для построения семей», – отметила Наталья Комарова.

Локальным камнем преткновения стал микрорайон 11а. Дело в том, что там долгие годы живут люди, но недавно местная власть признала эти дома объектами незаконного строительства – несмотря на имеющиеся на руках горожан правоустанавливающие документы. Все это создает ситуацию юридической неопределенности, которая не позволяет решать проблемы территории.

«Городские власти должны принять решение о том, на каких условиях владельцы частной собственности будут взаимодействовать с администрацией по вопросам обеспечения микрорайона дорогами, коммунальной инфраструктурой, – поручила коллегам Наталья Комарова. – В срок до 1 февраля 2023 года необходимо подготовить документ, в соответствии с которым будут установлены условия, которые для жителей микрорайона обеспечат органы власти, а какие – собственники домовладений. Этот план нужно составить совместно с людьми и закрепить его соответствующим публичным нормативно-правовым актом».

Тема, которая так или иначе затрагивает либо волнует каждую семью в России – частичная мобилизация. Нефтеюганцев беспокоит обеспечение уехавших на сборы мужей, отцов и детей – а их из Югры выехало 2,5 тысячи человек. Наталья Комарова успокоила собравшихся – из бюджета региона выделены средства, чтобы закупить для мобилизованных наборы, состоящие из 25 наименований. Спальные мешки, коврики, лекарства и так далее. Кроме того, в мобилизационном центре, расположенном в Омске, работает делегация Югры во главе с замгубернатора Александром Тиртокой – она следит, чтобы у югорчан было все необходимое, и они находились в хороших условиях. «Мы оказываем максимальное содействие по всему спектру вопросов», – подвела черту под этим вопросам Наталья Комарова.

Традиционно в завершающей части разговора (а длился он, в отличие от своих онлайн-аналогов, почти три часа) дело дошло до проверки исполнения поручений. Среди них, в частности, было задание «добыть» у местных дорожников отходы их производства в виде асфальтобетонной крошки, чтобы сделать приемлемый проезд в микрорайоне 11а. По словам главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай, все получилось – компания «Универсал сервис» выделила необходимое количество крошки и даже технику, которая уложила и спрессовала сырье в тех местах, которые указали жители. «Мы, наши дети теперь можем ходить по улицам не по грязи, а по нормальной дороге. Спасибо вам», – подтвердил факт выполнения задания горожанин Борис Зияев.

Затронули и поручение, которое было дано во время онлайн-встречи с нефтеюганцами в июле 2021 года – по благоустройству территории в микрорайоне 10. «В городе появилась отвечающая запросам людей привлекательная территория с интересными зелеными композициями в виде туй, пешеходными дорожками», – рассказала Эльвира Бугай, и добавила, что на данный момент продолжаются работы по созданию детской и спортивной площадки и установке десяти опор освещения. Они завершатся в ближайшие недели.

«Контроль за исполнение поручений только начинается. Я, честно признаться, не очень люблю этот способ, но сегодня он играет свою роль и остается инструментом, который помогает всем – и кто задает вопросы, и кто ищет на них ответы, и кто реализует и контролирует их исполнение. Спасибо, Нефтеюганск, до встречи!» – спустя три часа и более 20 обсужденных вопросов завершила встречу Наталья Комарова.

На следующей неделе губернатор проведет большой разговор с жителями Березовского района. Его оффлайн-сегмент состоится в Березовской школе искусств 7 октября в 12.00, а все желающие по-прежнему смогут подключиться в режиме онлайн на страницах Натальи Комаровой в социальных сетях и официальной группе «Югры» ВКонтакте.