16+
Логотип Сиапресс
USD  59,4043   EUR  58,0613  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорчане хранят на вкладах больше 400 миллиардов

Величину вкладов жителей «тюменской матрешки» оценили в 914 млрд рублей

Югорчане хранят на вкладах больше 400 миллиардов
Фото: unsplash.com

Объем средств на текущих и депозитных счетах жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов увеличился за год на 3% и на 1 сентября 2022 года превысил 914 млрд рублей. Об этом сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Отмечается, что больше всего накоплений у югорчан – общая сумма вкладов составляет 452 млрд рублей. На втором месте тюменцы – у них на счетах 269 млрд, у ямальцев насчитали 193 млрд. При этом наибольший прирост сбережений за год отмечен на Ямале – 11%, в Тюменской области вклады увеличились на 8%, в Югре – снизились на 2%.

Специалисты Банка России связывают такой интерес жителей «тюменской матрешки» к вкладам из-за введенного понятия минимальной гарантированной ставки. С 1 октября банки обязаны указывать ее в договоре, а условия по вкладам раскрывать в простой и наглядной форме, преимущественно в виде таблицы.

«Банки будут указывать минимальную ставку по вкладу на первой странице договора, а также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг. Такая ставка определяет доход, который человек точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от каких-либо других условий. Новые правила помогут вкладчику правильно оценить доходность вклада и выбрать подходящий вариант», – сообщила управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:21, просмотров: 187, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутский журналист найден мертвым у себя дома 779
  2. В Сургуте на пешеходном переходе погибла пожилая женщина 651
  3. ​И кто отменяет культуру? 493
  4. ​Хоть ты на сборах, хоть на Луне, налоги все равно надо платить 427
  5. В ХМАО скончался пациент с ковидом 402
  6. ​Вы сеете разумное, доброе, вечное, и это не просто призвание, это — миссия 329
  7. ​Учитель — это прежде всего призвание, особенное состояние души, и уже потом – работа 326
  8. Пожилой водитель «Лады» спровоцировал ДТП в Нефтеюганске 284
  9. Бывшая глава Белого Яра обжалует решение суда 273
  10. Два новых сквера построят в Сургуте до 2024 года 266
  1. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 9061
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5137
  3. Югра выполнила план по мобилизации 2363
  4. ​300 югорцев 2328
  5. «Мы должны заниматься не просто импортозамещением, но созданием новых рынков и технологий. У Югры для этого есть всё» 1930
  6. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 1918
  7. Покупать или продавать квартиру во время частичной мобилизации? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1740
  8. За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР 1730
  9. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 1678
  10. Вячеслав Володин сообщил о запрете выезда с места жительства россиянам, состоящим на воинском учете 1658
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27493
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11897
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 9061
  4. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8857
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7952
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 6620
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5641
  8. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5137
  9. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4587
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3772

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика