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​В Сургутском районе центр цифровых компетенций объединяет культуру, технологии и IT

Губернатор Югры посетила центр цифровых компетенций в Барсово

​В Сургутском районе центр цифровых компетенций объединяет культуру, технологии и IT
Фото t.me/komarova_ugra

Центр цифровых компетенций, расположенный в Барсово, посетила в ходе рабочего визита Наталья Комарова. Это необычное пространство было создано при помощи нацпроекта «Культура», поэтому представляет собой необычный союз между учреждениями культуры, образования, науки, технологий. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, центр решает задачи в трех направлениях: цифровая культура, профессиональное самоопределение молодежи, современные предпрофессиональные программы технического творчества и цифровой культуры.

Там же находится «Кванториум», где юные жители Сургутского района приобретают технические знания, навыки и опыт по направлениям «Космос», виртуальная реальность, «Энерджи» и IT. Школьники могут попробовать себя в разных направлениях, чтобы оценить свою предрасположенность к той или иной сфере.

Для ребят, которые больше настроены на творческие профессии, есть Молодежный центр. Там идет постоянное обмен идеями по созданию стартапов, проектов, обучение таким направлениям, как digital-маркетинг, интернет-маркетинг, SMM, журналистика, работа с фото и видео. Рядом – детская школа искусств, творческое пространство которого оснащено цифровым оборудованием для изучения музыки.

«Когда мы сами учились в школе, была практика подготовки детей по различным профессиям. И выдавался соответствующий документ, свидетельствовавший о том, что ты получил те или иные навыки и владеешь определенной профессией. Здесь тоже есть все возможности для того, чтобы дети могли получить свидетельство о прохождении подготовительных курсов, – отметила Наталья Комарова. – Например, синхронизировать программы с требованиями того же ДОСААФ и других организаций, заключить соглашения, чтобы ребенку в 16 лет можно было вручить документ, что он прошел обучение. Это откроет для ребят новые перспективы».


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Сегодня в 14:46, просмотров: 45, комментариев: 0
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