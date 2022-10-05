Губернатор Югры посетила тропу «ЧелоВечность» в Сургутском районе

Во время рабочей поездки в Сургутский район Наталья Комарова побывала на стройке уникальной эко-тропы «ЧелоВечность», которая располагается на легендарной «Барсовой Горе». Создание этого проекта запустили в 2022 году, завершатся работы в 2023-м. Администрация района выделила на него 75 млн рублей, а окружной бюджет дал софинансирование в рамках инициативного бюджетирования в размере 14,3 млн рублей.

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, первый этап стройки предполагает обустройство пешеходного маршрута длиной 2,4 млн рублей. Его подсветят, установят малые архитектурные формы, информационные стенды, озеленение, информационные киоски, системы видеонаблюдения, точки Wi-Fi. Создатели проекта также разработали мобильное приложение «ЧелоВечность», где для посетителей будут доступны аудиоэкскурсии, маршруты этой тропы, данные о богатой истории «Барсовой Горы» вкупе с викториной на эту тему. Территория предполагает занятия для разных возрастов для маленьких детей, школьников, взрослых.

По словам Натальи Комаровой, есть смысл разместить на этой тропе площадки для торговли и общественного питания. «Это позволит вести более предметный разговор с инвесторами, заинтересовать их новыми возможностями. Важно понять, что их может привлечь на этой площадке. В свою очередь все это будет работать на дальнейшее развитие проекта, чтобы он становился еще более интересным и разнообразным для посетителей», – подчеркнула глава региона.