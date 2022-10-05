Студенты средних профессиональных учреждений Югры могут выиграть гранты

Конкурс грантов для учреждений среднего профессионального образования запускает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Он называется «Трансформируй – 2022». В его рамках студенты смогут выиграть оборудование для обустройства зоны отдыха и работы в своих лицеях, а также до 100 тысяч рублей на любое образовательное мероприятие.

«В этом году Югра заняла 4 позицию в рейтинге регионов России по уровню направленности систем среднего профессионального образования на потребности экономики, – рассказывает директор департамента Елена Шумакова. – В 29 образовательных организациях сейчас обучаются около 7,5 тысяч специалистов. Более 70 процентов выпускников трудоустраиваются в первый год после обучения, что превышает плановый показатель по России. Еще в период обучения студенты стремятся организовать свою общественную, творческую деятельность, создают профсоюзы, объединения, коллективы. На уровне страны югорские студенты отмечены как наиболее целеустремленные, инициативные, талантливые. Конкурс СПО — это еще один способ поощрить ребят в их начинаниях».

Всего будет два конкурсных направления – «Трансформируй объединение!» (для студенческих организаций, даже неформальных) и «Трансформируй работу» (для руководителей и должностных лиц СПО). Заявку нужно подготовить до 28 октября и направить на электронную почту оператора конкурса molodhmao@gmail.com. Форму заявки можно увидеть в телеграм-канале организаторов.