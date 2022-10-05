Наталья Комарова назначила Александра Тиртока директором департамента региональной безопасности Югры

Новую структуру в правительстве Югры, как и предполагалось, возглавил Александр Тиртока. Он займет должность директора департамента региональной безопасности — заместителя губернатора Югры с 7 октября. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

Ранее глава региона приняла решение о реорганизации исполнительных органов государственной власти округа с целью совершенствования системы управления и повышения эффективности их работы. Региональный департамент гражданской защиты населения, согласно постановлению Комаровой, был переименован в департамент региональной безопасности. Новой структуре переданы часть функций и полномочий окружного департамента внутренней политики и аппарата губернатора.

«Деятельность департамента региональной безопасности позволит централизовать функции, связанные с вопросами безопасности, на базе одного органа власти, оперативно и комплексно решать вопросы в данной сфере. Департамент будет осуществлять взаимодействие с министерствами Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, внутренних дел, Национальной гвардией», - говорится в сообщении департамента общественных, внешних связей и молодежной политики.

59-летний Александр Тиртока проработал в государственных противопожарных службах МВД и МЧС России около 40 лет. В период пандемии руководил секретариатом регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры. Имеет звание генерал-майора внутренней службы.