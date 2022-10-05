Женщина-инвалид из Когалыма пять лет жила в аварийном доме

Прокуратура помогла жительнице Когалыма с инвалидностью переехать из аварийного дома. В ходе проверки выяснилось, что югорчанка, являясь инвалидом 2 группы, живет в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу еще в марте 2017 года.

«Несмотря на это, администрация города не предоставила ей жилое помещение по договору социального найма. Заявительница была вынуждена проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города предоставить инвалиду благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Суд иск удовлетворил.

Судебное решение было исполнено. Женщине предоставили благоустроенную квартиру на первом этаже нового многоквартирного дома.