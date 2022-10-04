Муж и жена из Когалыма предстанут перед судом за сокрытие иностранного гражданства

В Когалыме завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя и его 41-летней супруги. Они обвиняются в сокрытии факта получения второго гражданства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, обвиняемые длительное время жили и работали на территории другого государства. Мужчина уехал туда в 1997 году, его жена в 2011-м. За это время супруги получили иностранное гражданство, в 2017 году им выдали паспорта.

«После возвращения в Россию обвиняемые, в нарушение положений Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», не уведомили уполномоченные органы, работодателя, кредитные учреждения о наличии гражданства другого государства и осуществляли трудовую деятельность в качестве муниципального служащего, а также сотрудника коммерческой организации с государственным участием», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.