Четырех югорчан со сломавшимся транспортом эвакуировали из леса

Четверо югорчан отправились на вездеходе в лес, но их транспорт заглох. Благо, мужчинам удалось дозвониться до спасателей и попросить о помощи.

«На автомобиле «КаМАЗ» с прицепом и снегоболотоходом «Трекол» спасатели доехали до Бурмантово (Свердловская область), далее на «Треколе» доехали до места эвакуации. Мужчины 1990, 1967, 1971, 1968 годов рождения обнаружены в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались», – сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Спасатели эвакуировали пострадавших в Бурмантово, где находился их автомобиль.