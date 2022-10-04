Шведский ритейлер H&M приступил к окончательному закрытию магазинов в России

Шведский ритейлер H&M начал окончательно закрывать свои магазины в России, пишут «РИА Новости». В магазинах, где еще остается товар, продолжаются распродажи.

Такая ситуация наблюдается, например, в Нижневартовске, отмечает телеканал «Мегаполис Югра». «В Нижневартовске после финальной распродажи магазин практически опустел. Остались единицы несезонных товаров типа панамок и остатки бижутерии», - говорится в его сообщении.

H&M сообщил о приостановке деятельности в России в марте 2022 года. В июле компания объявила об окончательном уходе из страны, однако через месяц большая часть магазинов, в том числе в ХМАО, возобновила работу для продажи оставшихся товаров. Ранее «Коммерсантъ» сообщил что H&M начнет уход с российского рынка с закрытия магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока. В центральной части России бизнес будут сворачивать постепенно — в первую очередь закроются наименее рентабельные точки.