В Югре снова снизилось количество заболевших ковидом

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 142 новых случая коронавирусной инфекции. Заболевших выявили в 11 муниципалитетах округа. При этом по количеству заразившихся лидирует Сургут (66), Нижневартовск (19) и Ханты-Мансийск и Урай (в каждом по 15 случаев).

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 138, пневмония – 3, бессимптомно – 1. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 244 218. Выздоровели за весь период пандемии – 237 029 человек», – сообщили в региональном оперштабе.

За весь период пандемии, согласно официальным данным, от ковида скончались 2 577 человек. За сутки в Югре зафиксировали один летальный случай.

Напоминаем, что ранее в 18 муниципалитетах округа выявили 350 новых заболевших коронавирусом.