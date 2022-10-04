Мошенники обманули жителей ХМАО на более чем 3 млн рублей за сутки

Более 3 миллионов рублей перевели жители ХМАО мошенникам за прошедшие сутки. В полиции зарегистрировали 11 заявлений о фактах мошенничеств и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

Мошенники предлагают стандартные обманные схемы: дополнительные заработки, сделки купли-продажи, виртуальные услуги. Так, 32-летний житель Лангепаса, желая купить литые диски на автомобиль в интернете, перевел дистанционным аферистам 60 тысяч рублей, но желаемое так и не получил.

«В Нижневартовске 73-летний пенсионер попался на уловку прозорливых аферистов, рассчитывая на то, что станет счастливым обладателем компенсации за ранее купленные бады. Накануне пожилому мужчине позвонил сам «сотрудник прокуратуры» и пообещал выплату за ранее приобретенные медикаменты, доверчивый гражданин будучи уверенный в информации предоставил псевдопрокурору данные банковской карты, после чего преступник наглым образом похитил со счета вартовчанина все сбережения. Сумма ущерба составила более 103 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела и принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.