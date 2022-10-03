Транспортная прокуратура проверит инцидент с загоревшимся югорским теплоходом

Теплоход югорской компании загорелся во время рейса. Инцидент произошел накануне, 2 октября, на реке Пур в ЯНАО. Судно следовало по маршруту Уренгой – Самбург.

Сообщается, что причиной инцидента стало возгорание парового двигателя, что привело к задымлению в машинном отделении. Пожар ликвидирован системой «Каскад».

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности судоходства. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет», – сообщили в уральской транспортной прокуратуре.