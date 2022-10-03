Югорскому пенсионеру выплатили 50 тысяч за потоп в квартире после некачественного капремонта

Пенсионер из Радужного, квартиру которого затопило после некачественного капремонта дома, добился компенсации. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО, затопление в квартире мужчины произошло в декабре 2021 года. Причина - некачественно выполненные работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения.

В течение полугода пенсионер не мог добиться компенсации. Тогда прокуратура внесла представление в адрес генерального директора Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

«По результатам его рассмотрения пенсионеру выплачена компенсация имущественного ущерба в размере 50 000 рублей», - уточнили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.