Югра заняла четвертое место в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Югра попала в ТОП-5 регионов России по доступности ипотеки. Так, по данным РИА Новости, 50% семей в ХМАО могут позволить себе взять жилье в ипотеку – это позволило занять четвертое место. На первых трех строчках рейтинга расположились Ямал, Магаданская и Ленинградская области. На пятой позиции оказался Ненецкий автономный округ.

«Как показали результаты рейтинга, наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку открыты либо для регионов со значительной долей семей, имеющих высокую зарплату у работающих (это вывело на первые позиции Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ), либо для регионов с невысокими ценами на жилье (Магаданская область, Ленинградская область и Республика Коми)», — говорится в исследовании.

Хуже всего дела обстоят в Тыве, Дагестане, Чечне и Ингушетии. В этих регионах доступность жилья находится от 10,4% до всего 7,1%.