Жители ХМАО первели 12 млн рублей мошенникам за выходные

Более 12 миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за минувшие выходные. Полицейские зафиксировали 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

Житель Кондинского района хотел уехать через приложение по поиску попутчиков и перевел злоумышленнику более 25 тысяч рублей. В Сургуте мошенники узнали персональные данные местной жительницы и трижды оформили на нее микрозаймы на 38 тысяч рублей.

«Другой житель города Сургута 1957 года рождения, продавая свой гараж на одном из сайтов бесплатных объявлений, сам же предоставил свои персональные данные карты вымышленному покупателю, якобы для внесения предоплаты, но вместо того, чтобы выгодно продать свое имущество, мужчина решился почти 700 тысяч рублей накопленных сбережений, а след призрачного покупателя испарился», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры к установлению и задержанию подозреваемых.