В ХМАО потушили 64 пожара за неделю

За прошлую неделю пожарные ликвидировали 64 пожара. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 104 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество граждан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (40), в числе которых жилые дома (3), дачи (14), бани (10), гаражи (7) и транспортные средства (2). Спасено 11 человек, погиб один человек. На воде зафиксировано два происшествия, погиб один человек, спасен один человек», ‒ сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что основные причины пожаров ‒ нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов и неосторожность граждан.