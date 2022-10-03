На пешеходном переходе в Когалыме сбили пожилого мужчину

В воскресенье, 2 октября, в Когалыме сбили 56-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы, водитель «Kiа Rio» не пострадал.

«В 18:50 на улице Сургутское шоссе в городе Когалым 41-летний водитель автомобиля «Kiа Rio» совершил наезд на 56-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные в регионе зарегистрировали три ДТП, в которое три человека получили травмы.

Напоминаем, ранее в Октябрьском районе произошла авария, в которой скончался 65-летний водитель «Toyota».