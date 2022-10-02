Проверка мобильного пункта обогрева и питания прошла в Советском районе ХМАО

В Югре готовятся к зиме и традиционно проверяют мобильные пункты обогрева и питания. Проверка одного из них прошла в Советском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной администрации провели проверку готовности пункта обогрева и питания Советского района», - говорится в сообщении.

Пункты обогрева и питания создаются на федеральных и региональных автотрассах на период сильных морозов, снежных метелей, буранов и других неблагоприятных погодных условий. Основные задачи мобильных пунктов - обеспечение пострадавших горячей пищей и предметами первой необходимости, а также организация ночлега, где одновременно могут переждать холода до 30 человек.

В прошлом году в ХМАО действовали 48 стационарных, 1 подвижный и 8 мобильных пунктов обогрева