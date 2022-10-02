Полицейские Сургутского района задержали подозреваемого в квартирной краже

В Сургутском районе полицейские раскрыли квартирную кражу, совершенную минувшим летом. Тогда в ОМВД обратилась 20-летняя жительница поселка Белый Яр и сообщила о краже в квартире ее отца. Сам мужчина в то время находился в больнице. Из квартиры пропали телевизор, норковая шуба, куртка и различные предметы быта на общую сумму порядка 71 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 45-летний ранее судимый житель Сургута. Он рассказал следователю, что знаком с отцом девушки. Зная, что в квартире никого нет, и увидев приоткрытое окно, злоумышленник решил этим воспользоваться.
«Мужчина проник в квартиру и похитил вещи, часть которых он успел продать, а часть присвоил себе. Так, например, занавески потерпевшего некоторое время украшали его дом. Вырученные денежные средства потратил на личные нужды, в том числе и на алкоголь», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
В полиции югорчанам рекомендовали соблюдать правила для сохранности имущества:
- Установить надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывать двери на замок.
- Не оставлять открытыми балконные двери и форточки.
- Не оставлять надолго одних в квартире своих несовершеннолетних детей. Напоминать им, что при отсутствии дома взрослых дверь никому открывать нельзя.
- Не оставлять ключи от квартиры под ковриком или в других «укромных» местах.
- Уезжая на длительное время, постараться, чтобы об отъезде знало как можно меньше людей.