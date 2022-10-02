Вице-премьер РФ Александр Новак прилетел в Югру и посетил «Сургутнефтегаза»

Вице-премьер РФ Александр Новак прилетел в Сургут накануне, 1 октября, в рамках рабочей поездки. Он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 45-летия основания ПАО «Сургутнефтегаз». Компанию Новаку составил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Вице-премьер поздравил сотрудников объединения с юбилеем и отметил, что компания внесла существенный вклад в формирование современной нефтегазовой отрасли России, - сообщается на сайте правительства РФ. - Вице-премьер также вручил государственные награды сотрудникам предприятия и посетил Центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза» для персонала компании».

Кроме того, Александр Новак и Владимир Якушев провели рабочую встречу с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. На ней обсуждались вопросы развития нефтегазового комплекса.