В преддверии дня пожилых людей губернатор Югры поговорила со старшим поколением

Наталья Комарова в преддверии Международного дня пожилых людей провела онлайн-встречу с представителями старшего поколения региона – «серебряными» волонтерами, тружениками тыла и ветеранами труда. «Благодаря людям старшего поколения выросла, окрепла Югра. Ваши доброта, таланты востребованы в современном мире. Для нас важно, чтобы вы чувствовали заботу близких, родных, государства. Предлагаю вместе обсудить, все ли для вас сделано правильно, соответствует вашему запросу», – обратилась она к землякам.

«Серебряный» волонтер Лидия Вишнякова из Югорска поблагодарила главу региона за внимание к старшему поколению. «В округе созданы условия для активного долголетия. Отмечу труд работников социальной сферы, которые с участием относятся к проблемам пожилых, в том числе в период пандемии всегда звонили, интересовались, в чем мы нуждаемся, была организована доставка продуктов, лекарств. Для нас важно такое внимание», – передает ее слова департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Ветеран труда Вера Тищенко, которая с 1979 года живет в Белоярском, рассказала о своей жизни и том, что и сейчас никуда не собирается уезжать из региона: «В Белоярском у нас все есть для жизни и пожилых, и молодых. В нашем городе принято уважительно относиться друг к другу. Мы помогаем социальному центру «Милосердие».

«Спасибо вам, дорогие земляки, от всех югорчан. Здоровья вам, благополучия, долгих лет жизни», – в завершении сказала собеседникам Наталья Комарова.