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Что изменят в Трудовом кодексе РФ в ближайшее время

В Трудовой кодекс внесут ряд изменений из-за мобилизации

Что изменят в Трудовом кодексе РФ в ближайшее время
Фото: unsplash.com

В Госдуме во третьем чтении приняли законопроект с изменениями в Трудовой кодекс РФ. В частности, они связаны с процедурой приостановления действия трудового договора из-за мобилизации. Эксперт SuperJob рассказал югорчанам, что планируется изменить в Трудовом кодексе в ближайшее время.

1. Установлен запрет на увольнение работника в связи с призывом на военную службу по мобилизации, в соответствии со статьей 83 Трудового кодекса РФ.

2. Мобилизованный работник должен выйти на работу в течение трех месяцев с момента окончания военной службы по мобилизации или по контракту. Если по истечении этого срока работник не выходит на работу – его можно уволить по новому основанию.

3. Если работника призывают на военную службу по мобилизации или он подписывает контракт, нужно издать приказ о приостановке действия трудового договора. Такой приказ издается на основании заявления работника и копии повестки о призыве на военную службу. Если работник подписал контракт, вместо повестки будет уведомление государственного органа, о том, что работник заключил такой контракт.

4. В период приостановления действия трудового договора работник и работодатель приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных законом, локальными нормативными актами, коллективным договором или трудовым договором.

5. В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место работы (должность). В этот период работодатель вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по указанному месту работы (должности).

6. Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора обязан выплатить работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора.

6. На период приостановления действия трудового договора в отношении работника сохраняются социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил до начала указанного периода (дополнительное страхование работника, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи).

7. Период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).

8. Период приостановления трудового договора включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

9. Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу. Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня.

10. Работник в течение шести месяцев после возобновления действия трудового договора имеет право на предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время независимо от стажа работы у работодателя.

11. В период приостановки действия трудового договора, уволить работника по инициативе работодателя возможно только в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

Увольнение также возможно в случае истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок.

12. У работника, воспитывающего ребенка до 18 лет, появляется преимущественное право на оставление на работе в случае, если второй родитель ребенка призван на военную службу по мобилизации или заключил контракт о прохождении военной службы.

13. Родителю (работнику), имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, предоставляются следующие гарантии: направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни допускаются только с письменного согласия и при условии, что это не запрещено работнику в соответствии с медицинским заключением.

При этом работник должен быть ознакомлен в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 302, комментариев: 0
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