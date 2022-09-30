Первый набор в «Школу 21» от Сбера в Сургуте пройдет до конца года

Строительные работы в помещениях будущей «Школы 21» в Сургуте завершатся в конце октября. Сейчас выполнено более 91 процента работ. Затем до конца декабря пройдет выкуп объекта, и его можно будет вводить в эксплуатацию. Об этом стало известно в ходе встречи Натальи Комаровой с председателем Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрием Суховерховым. Разговор состоялся на полях Югорского промышленно-инвестиционного форума.

«Школа 21» – проект группы Сбер для воспитания будущих IT-специалистов. Соглашение о появлении этого образовательного учреждения в Сургуте было подписано в апреле 2022 года. «До конца текущего года будут проведены отборочные интенсивы для набора участников. Одновременно программы обучения в центре планируем адаптировать под кадровые потребности, специфику автономного округа, интегрировать их в образовательный процесс колледжей, вузов региона», – цитирует губернатора Югры департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Школа 21 – это один из наших флагманских проектов, инновационный центр подготовки кадров для цифровой экономики, который продемонстрировал эффективность и востребован сегодня во многих регионах страны. В трех наших кампусах проходят подготовку более 3,5 тысяч участников и более 1200 уже получили работу в сфере IT. Готовы делиться своим опытом и помогать в подготовке IT-кадров в регионе», – в свою очередь, сказал Дмитрий Суховерхов.