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​Югра провела большую международную конференцию на тему этнокультурного наследия

Как культурное наследие народов Югры помогает региону развиваться

​Югра провела большую международную конференцию на тему этнокультурного наследия
Фото t.me/komarova_ugra

В Югре завершена международная научная конференция «Этнокультурное наследие коренных народов как ресурс устойчивого развития Югры». Ее провело правительство региона совместно с институтом российской истории РАН, музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, института истории и археологии уральского отделения РАН. В первом пленарном заседании приняла участие Наталья Комарова.

«Наша конференция проходит в период председательства Российской Федерации в Арктическом совете. На этом простом основании мы, жители автономного округа, стараемся максимально от Арктического совета получить возможности для дальнейшего развития проектов, которыми мы занимаемся. В этой связи вопросы сохранения этнокультурного наследия становятся в повестку ключевых экономических, социальных диалоговых площадок у нас в регионе, в стране, – обратилась к участникам губернатор Югры. – Дело в том, что наследие Севера содержит значимые для устойчивости мира сценарии экономически ответственного развития, осознанного потребления, использования природного и культурного капитала креативных индустрий».

Она особо подчеркнула, что историко-культурное наследие Югры и ее языковое разнообразие может стать базой для развития таких сфер, как брендирование территорий, использование этнокультурной составляющей в урбанистике, агропромышленном комплексе, медиа, цифровых продуктах и креативных индустриях.

Наталья Комарова привела примеры практического подхода регионального правительства к работе с родными языками коренных народов. Так, в Югре действуют законы о языках, фольклоре, СМИ на хантыйском и манси, с 2014 года созданы и активно обновляются электронные ресурсы по этой тематике, открытые и доступные всем желающим. «На платформе Обско-угорского института прикладных исследований и разработок ведется работа по созданию «Диалектологического атласа обско-угорских и самодийских языков». В настоящее время в атлас внесено свыше 4 600 словарных статей на хантыйском языке, более 600 – на ненецком и свыше 3 300 – на мансийском языке», – рассказала губернатор.

К слову, именно серьезный подход Югры к теме сохранения и грамотного использования культуры коренных народов привел к объявлению в России 2022 года «Годом культурного наследия народов России». Об этом рассказал директор института российской истории РАН Юрий Петров: «Идея проведения такого года родилась именно в Ханты-Мансийске три года назад в ходе заседания Президентского совета по межнациональным отношениям. В настоящее время ситуация в части межнациональных отношений намного более благоприятная, чем 10 лет назад, когда совет только начинал свою работу. Россия традиционно является многонациональной страной. За всю историю государства ни один народ не исчез с карты нашей страны. По данным переписи, в России проживают около 190 народов». Сохранение исторического национального самосознания и формирование единой гражданской нации – это задача, которая сейчас стоит перед жителями России, резюмировал ученый.

Еще один крупный проект, который идет в фарватере этих процессов – написание масштабного труда «Академическая история Югры». В 2023 году этот восьмитомник будет готов к публикации. Таким образом Югра станет первым регионом России, у которого будет собственная профессионально написанная история. «Автономный округ этого заслуживает: это гордость России, один из ведущих экономически развитых субъектов, имеющий современные города, снабжающий страну ресурсами. Поэтому регион заслуживает внимания наших историков», – отметил Петров.

Зампредседателя комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Аталбаева рассказала о том, как сейчас в России формируется база, направленная на сохранение социокультурных особенностей всех населяющих страну народов. Она привела в пример опыт Югры, в которой принят ряд законопроектов именно по этой тематике, там же проводится региональная олимпиада школьников по родным языкам и литературе. Сенатор также пригласила учащихся из Югры включиться в федеральную олимпиаду по родным языкам, которая проводится уже третий год и собрала 2,5 тысячи школьников. Из них 167 стали призерами и получили дополнительные преференции для поступления в вузы.

В рамках прошедшей конференции также были организованы дискуссионные площадки, круглые столы и мастер-классы по четырем сессиям: «Историко-культурное наследие народов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: опыт сохранения», «Этнокультурное наследие как бренд округа», «Культурное наследие Югры в цифровую эпоху», «Языки и фольклор Югры». Также прошли выставка «Югорская коллекция: народное искусство в креативной экономике Югры» и экспозиция «Пойковский клад». Одновременно на портале «Открытый регион» прошла олимпиада «История Югры», участие в которой принимали все желающие.


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29 сентября в 18:52, просмотров: 271, комментариев: 0
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