Строительство школ по концессиям в Югре признано успешным опытом

Строительство школ при помощи концессионных соглашений признано успешным опытом на федеральном уровне, его рекомендуют перенимать другим регионам. Такой вывод сделали эксперты министерства экономического развития и Агентства стратегических инициатив, материал опубликован на платформе «Смартека», сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Первые два подобные соглашения были подписаны в нашем регионе в 2018 году. «На сегодняшний день в Югре предусмотрена реализация девять инвестиционных проектов по созданию объектов образования в соответствии с концессионными соглашениями. В общей сложности эти объекты рассчитаны на 10 тысяч 931 место. В их числе – пять школ в Сургуте, две школы в Сургутском районе, по одной школе в Нижневартовске и Ханты-Мансийске», – рассказывает директор окружного департамента образования и науки Алексей Дренин.

Четыре школы на 3,8 тысячи мест уже введены в эксплуатацию в 2022 году: одна в Сургуте (школа №9 на 550 мест), одна в Ханты-Мансийске (на более чем тысячу мест) и две в Сургутском районе (Нижнесортымский и Солнечный, по 1,1 тысячи мест в каждой).

Строительство школ при помощи концессионных соглашений в Югре вошла в топ региональных практик, рекомендованных другим субъектам федерации. «Задача глав субъектов России – выбрать из указанного перечня те практики, которые подходят для внедрения в их регионе. Механизм отбора и тиражирования будет осуществляться на регулярной основе», – сказал по этому поводу замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.