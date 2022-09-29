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​«Сердце Югры» забилось на ВДНХ

В Москве открыта большая фотовыставка «Сердце Югры»

​«Сердце Югры» забилось на ВДНХ
Фото admhmao.ru

Большая выставка «Сердце Югры» открылась в павильоне «Космонавтика и авиация» столичного ВДНХ. Ее автор – известный фотограф Олег Зотов. «Если бы меня спросили, какими тремя словами я могу охарактеризовать Югру, я бы сказал, пожалуй, это — баланс, равновесие и гармония, – рассказал он на церемонии открытия выставки. – И если бы меня спросили, что я вижу в фотографиях, представленных здесь на выставке, я бы сказал: энергию. Они излучают энергию природы, полезных ископаемых и, конечно, людей, живущих в прекрасной Югре».

На церемонии выступили также поэтесса Мария Волдина и певица Вера Кондратьева, которые сочетали традиционные мотивы Югры с современной музыкой и атмосферой фотосюжетов Олега Зотова. На мероприятие пришли десятки представителей столичного культурного сообщества.

«Символично, что выставка открывается в павильоне «Космос». Мир коренных народов — это целая вселенная, наполненная глубинными смыслами, мифологией, сакральными «местами силы», ценностями гармоничного развития человека, в единстве с собой, с природой. Это именно то, что всем так необходимо сегодня, – отметила в приветственном слове директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. – Ее первое экспонирование состоялось на площадке Государственного Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Выставку посетили тысячи горожан, участники Петербургского международного экономического форума. Проект «Сердце Югры» – это первый шаг к воссозданию истории представления культурных, экономических, туристических возможностей российского Севера и Арктики здесь, на главной выставочной площадке страны».

Открытие фотовыставки было одним из пунктов трехстороннего соглашения о развитии туризма между правительствами Москвы и Югры, а также компании ЛУКОЙЛ. Увидеть выставку «Сердце Югры» в центре «Космонавтика и авиация» ВДНХ можно до 1 декабря.


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Сегодня в 16:47, просмотров: 115, комментариев: 0
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