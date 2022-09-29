На горячую линию ОНФ поступают жалобы на мобилизацию в Югре

Порядка 300 обращений с жалобами на ошибочную мобилизацию поступило в региональное отделение «Общероссийского народного фронта». При помощи общественников некоторые жители округа смогли разобраться в ситуации и получить отсрочку, сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Мы беремся за самые сложные вопросы, которые требуют быстрого вмешательства. Призывают человека с онкологическим заболеванием без медкомиссии. Повестка – отцу трех малолетних детей, а жена беременна четвертым. Повестка – единственному сыну матери, страдающей серьезным недугом», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Снисаренко.

Так, ОФН помогло получить отсрочку уже четырем людям. Например, IT-шник из Ханты-Мансийска получил время, чтобы дождаться «брони» от предприятия. А мобилизованный из Когалыма остался дома по возрасту.

Напоминаем, ответы на самые популярные вопросы о частичной мобилизации в России – в материале siapress.ru.