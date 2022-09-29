Житель Мегиона отправится в колонию за вождение в нетрезвом виде

34-летнего жителя Мегиона приговорили к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за вождение в нетрезвом виде. Ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

«Судом установлено, что ранее мужчина уже дважды в апреле и ноябре 2018 года привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, и имея непогашенную судимость, вновь совершил аналогичное преступление, сев за руль машины в алкогольном опьянении, и управлял ею до тех пор, пока его не задержали сотрудники полиции», – отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее дважды судимого нефтеюганца поймали на нетрезвом вождении.