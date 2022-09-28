16+
Логотип Сиапресс
USD  58,1756   EUR  55,9953  

Новости

Больше новостей
А вам нравится сургутский Биг-Бен?
Комментировать
0
Средняя зарплата в Сургуте приближается к 100 тысячам рублей, выяснило РИА Новости. А ваша?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о частичной мобилизации?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Ханты-Мансийске появляются муралы на тему богатырей и трезвости

В столице Югры художник пропагандирует трезвость уличным искусством

​В Ханты-Мансийске появляются муралы на тему богатырей и трезвости
Фото ugra-tv.ru

В Ханты-Мансийске на нескольких зданиях появились рисунки, главная тема которых – русские народные сказки и призывы к ведению трезвого образа жизни. Таким образом автор – художник из Унь-Югана (Октябрьский район) Владимир Дмитриев – пропагандирует отказ от алкоголя. «В информационном поле мы редко встречаем слово «трезвость», хотя про алкоголь слышим каждый день», – отмечает он в разговоре с ТРК «Югра».

Владимир сам не употребляет алкоголь и считает, что его искусство, базирующейся на русских народных сказках и былинах, поможет людям задуматься над своим здоровьем. Рисовать он начал в 2016 году, сейчас его творения украшают не только родной Унь-Юган и Ханты-Мансийск, но и другие города России, например, в Челябинской области.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:56, просмотров: 161, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Умер Борис Моисеев 908
  2. ​Создание особой экономической зоны в Нягани выходит на финишную прямую 593
  3. ​В Югре разрабатывают цифровой сервис для трудоустройства школьников 543
  4. Депутаты Думы Сургута приняли досрочную отставку Надежды Краснояровой 392
  5. В Югре снижается количество заболевших ковидом 362
  6. Что делать, если вашего сотрудника призвали на частичную мобилизацию? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 360
  7. Спортсмен из Сургутского района поставит мировой рекорд 349
  8. В Сургутском районе ограничили движение авто из-за ненастья 348
  9. ​Быстро – не значит хорошо 322
  10. ​Тарас Криштанович: «В Таиланде всеобщий расслабон – это одновременно и хорошо, и в чем-то плохо» 303
  1. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 10961
  2. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6663
  3. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4023
  4. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3264
  5. Рамзан Кадыров предложил частично мобилизовать силовиков 2284
  6. ​Ностальгия среди «берёзок» 2237
  7. ​Сургутянка стала участницей известного воспитательного телешоу 2188
  8. В Югре открыли центр помощи тем гражданам, кого ошибочно мобилизовали 1934
  9. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 1836
  10. ​«На службу призовут 300 тысяч человек – на фоне 80 млн трудоспособных вроде немного. Но вопрос в качестве» 1772
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26733
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 10961
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8147
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6663
  5. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5466
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 5173
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4950
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 4888
  9. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4734
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 4331

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика