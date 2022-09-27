До 1 октября определятся финалисты телешоу для учителей «Классная тема!»

Началось голосование за определение финалистов телешоу «Классная тема!» на телеканале «Россия 1», сообщает ugra-news.ru. Оно проходит в сообществе проекта в социальной сети ВКонтакте. Всего будет семь финалистов, поддержать понравившихся работников образования приглашают и жителей Югры.

«В центре образовательного процесса всегда стоял и будет стоять учитель. И мы ведем масштабную работу по популяризации профессии педагога. Так, например, шоу «Классная тема» выберет финалистов в результате всероссийского голосования, – комментирует замминистра просвещения Татьяна Васильева. – Нам важно слышать голос не только профессионального сообщества, но и родителей. Также отрадно, что старт такому масштабному проекту дается накануне Года педагога и наставника, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Уверена, что педагогов ждет увлекательная программа, этот год будет ярким, насыщенным, полным интересных мероприятий».

Всего в отборочном этапе «Классной темы» приняли участие около шести тысяч педагогов со всей страны, из них отобрали 35 полуфиналистов, чьи видеоуроки опубликованы в сообществе проекта.