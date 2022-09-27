В Югре увеличилось количество закрытых на карантин групп в детсадах

Все больше групп в детсадах Югры закрываются на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и ковидом. Об этом сообщили в статистике регионального Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 на 38 неделе приостановлен образовательный процесс в одном детском саду Березовского района, в 13 группах 10 детских садов Кондинского района, Сургут, Советского района, Лангепаса, Югорска, Покачей, в 1-й школе Березовского района, 58 классах 23-х школ 7-ми муниципальных образований (Урай, Сургут, г. Нефтеюганск, Советский район, г. Югорск, г. Покачи, Нягань)», – говорится в сообщении. Неделю назад на карантине находились воспитанники 12 групп девяти детсадов.

Всего за прошлую неделю в Югре зарегистрировали 152,6 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 9,1% и выше эпидемического порога по совокупному населению на 15,1%