Илья Ким уходит из правительства Югры

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики в ХМАО Илья Ким уходит в отставку. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на самого чиновника.

«Я покидаю должность директора департамента ЖКК и энергетики, сегодня последний рабочий день. Думаю, что какое-то время я отдохну и проведу с семьей. А затем займусь поиском работы. Человек я местный. Так что думаю найти работу в Югре», — рассказал Ким журналистам информационного агентства.

Напомним, что ранее правительство региона решило ликвидировать департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Вместо него создали департамент строительства и ЖКК, который возглавил бывший замглавы Сургута Григорий Невоструев.