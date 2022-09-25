Житель ХМАО предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты

Следователи Белоярского района завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который четыре дня тратил денежные средства с найденной на улице пластиковой карты. Мужчина расплачивался через терминалы оплаты бесконтактным способом.

«Четыре дня белоярец тратил деньги с пластиковой карты в магазинах города. Причем, передавал карту и другу для похода за покупками, при этом напоминая, чтобы сумма покупки не была выше 1000 рублей. Когда в очередной раз осуществить покупку не удалось, так как средств на карте уже не хватало, он выбросил ее на улице. В полицию в это время обратился владелец карты с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое похитило с его счета 7600 рублей. Потерпевший пояснил, что пропажу карты обнаружил не сразу, а потерял, видимо, после пробежки на стадионе», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

На обвиняемого возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Злоумышленник раскаялся в содеянном и возместил ущерб. Дело направлено в суд.