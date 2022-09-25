16+
Логотип Сиапресс
USD  57,9990   EUR  55,9278  

Новости

Больше новостей
А вам нравится сургутский Биг-Бен?
Комментировать
0
Средняя зарплата в Сургуте приближается к 100 тысячам рублей, выяснило РИА Новости. А ваша?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о частичной мобилизации?
Комментировать
0
Больше опросов

Югорчанина осудят за похищение денег с найденной карты

Житель ХМАО предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты

Югорчанина осудят за похищение денег с найденной карты
Фото: unsplash.com

Следователи Белоярского района завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который четыре дня тратил денежные средства с найденной на улице пластиковой карты. Мужчина расплачивался через терминалы оплаты бесконтактным способом.

«Четыре дня белоярец тратил деньги с пластиковой карты в магазинах города. Причем, передавал карту и другу для похода за покупками, при этом напоминая, чтобы сумма покупки не была выше 1000 рублей. Когда в очередной раз осуществить покупку не удалось, так как средств на карте уже не хватало, он выбросил ее на улице. В полицию в это время обратился владелец карты с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое похитило с его счета 7600 рублей. Потерпевший пояснил, что пропажу карты обнаружил не сразу, а потерял, видимо, после пробежки на стадионе», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

На обвиняемого возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Злоумышленник раскаялся в содеянном и возместил ущерб. Дело направлено в суд.


нравится (0) не нравится (0)
25 сентября в 13:00, просмотров: 826, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре открыли центр помощи тем гражданам, кого ошибочно мобилизовали 1592
  2. Директор департамента ЖКХ и энергетики в ХМАО покидает свой пост 864
  3. В школе Ижевска открыли стрельбу, есть пострадавшие 805
  4. Пьяный водитель погрузчика съехал в кювет в Югре 706
  5. ​Банк Уралсиб предлагает новый вклад «Комфорт» для владельцев премиальных пакетов 495
  6. ​Сбер предупреждает о мошенничестве с якобы «белыми» военными билетами 490
  7. ​Александр Сидоров рассказал тюменской молодежи о новых трендах в развитии рынка труда 475
  8. ​Преступление и исправление 445
  9. Пожилой водитель столкнулся с легковушкой и опрокинулся в Нижневартовском районе 193
  10. Число «карантинных» детсадов Югры растет 192
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26551
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 10650
  3. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6194
  4. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 4885
  5. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 4730
  6. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 3886
  7. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3076
  8. Россияне могут покидать место жительства при мобилизации, если не получили повестку 2686
  9. ​Если ваш сотрудник получил повестку на сборы – можно компенсировать его зарплату из федерального бюджета 2228
  10. ​Ностальгия среди «берёзок» 2107
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26551
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 10650
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8027
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6194
  5. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5378
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 4885
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4865
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 4730
  9. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4658
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 4225

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика