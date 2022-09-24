Губернатор ХМАО анонсировала повышение студенческой стипендии

В Югре вырастут стипендии для студентов колледжей и вузов. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова на заседании правительства. Отмечается, что увеличение суммы произойдет из средств бюджета ХМАО.

«Рост составит 9,8 %. С принятием этого решения минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, увеличится с 1 370 до 1 513 рублей в месяц. По программе высшего профессионального образования размер стипендии вырастет с 3 793 до 4 167 рублей в месяц», — прокомментировала глава региона.

Директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин сообщил, что повышение минимального размера стипендий охватит все уровни образования, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

«Безусловно, с учетом приведения цифр в соответствие с федеральными нормативами, наши стипендии будут включать в себя районный коэффициент, предусмотренный законодательством. Для примера, в колледжах и вузах сумма стипендиальных выплат вырастет до уровня 1,5–4,5 тысячи рублей. По отдельным направлениям подготовки в аспирантуре она составит порядка 9 тысяч. Еще по ряду направлений аспирантуры, утвержденных министерством науки и высшего образования Российской Федерации, стипендия составит порядка 20 тысяч рублей. Столько же будут получать ординаторы», — резюмировал он.