Все подробности визита в Сургут председателя СПЧ Валерия Фадеева

В Сургуте с официальным визитом побывал большой федеральный чиновник – председатель Совета по правам человека (СПЧ), а также советник президента России Валерий Фадеев. Вместе с ним приехали другие члены СПЧ. Центральной темой двухдневного пребывания стал уникальный опыт, который применяет Сургут и Югра в сфере ресоциализации заключенных. Как это происходит и о чем Валерию Фадееву рассказывали сургутские общественники – в нашем материале.

Работа над ошибками

Первым пунктом большой программы стало посещение Сургутского исправительного центра. Туда Валерий Фадеев приехал с большой компанией – коллегами по СПЧ, представителями УФСИН по Югре и министерства труда и социальной защиты России, а также сургутскими и окружными общественниками. Интерес к исправительному центру обусловлен тем, что это, в сущности, уникальное для нашей страны место, где заключенные в более чем человеческих условиях живут, работают и готовятся вернуться в общество.

«Поразили условия содержания: отремонтированные, чистые и светлые помещения – не в каждом студенческом общежитии такой комфорт и порядок. Решеток нет даже на первых этажах. По заявке осужденные могут выходить в магазин, на улицу. Это совсем другое качество жизни, по сравнению с содержанием заключенных в колонии. И это очень гуманно, – поделился впечатлениями Валерий Фадеев. – При этом люди не перестают быть осужденными и ограничены в своих правах. Но у них есть возможность работать, помогать своей семье. Никакого сравнения с тюрьмой – здесь люди полностью социализированы и находятся в естественных для человека условиях. Считаю, что опыт Югры по созданию таких исправительных центров необходимо тиражировать во всей России».

Заключенные там работают и получают зарплату – благодаря тому, что УФСИН заключило договоры с 11 предприятиями региона (в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») на изготовление различной продукции – в основном, металлических, деревянных, швейных изделий и лесопереработки.

К слову, в этом исправительном центре мужчины и женщины живут раздельно, но, как ни странно, там вскоре запланирована первая свадьба. Однако жить совместно будущие супруги смогут только когда завершат отбывать назначенное судом наказание.

Но это – не единственная уникальная точка, которую посетила большая делегация. Следующим пунктом стал сургутский Домостроительный комбинат, на котором с 8 до 17 часов и перерывом на обед и отдых работают 40 заключенных. Вскоре рядом с этим предприятием откроется новый исправительный центр, и его «постояльцы» смогут быстро и удобно добираться до работы и обратно. Кроме того, там же расположатся классы для обучения и кабинеты для работников УФСИН.

«На сегодняшний день у нас порядка 40 заключенных задействовано на предприятии. Основная часть работает здесь в формовочном производстве и еще одна треть в арматурном, – рассказывает директор АО «ДСК-1» Денис Третьяков. – Взаимодействие с УФСИН построено таким образом: мы предоставляем списки необходимых специальностей, разрядов, и на базе своих учебных центров готовят кадры. И спустя несколько месяцев к нам поступают сотрудники. Мы уже проработали квартал совместно и однозначно можем сказать, что настрой и мотивация наших работников нас более чем устраивает.

Для нас это не просто кадры, которые отбыли срок и потом их куда-то перевели. Это люди, получившие опыт, мы на них рассчитываем. Работаем на то, чтобы была заинтересованность у сотрудников после окончания срока, они продолжили деятельность. У них здесь есть перспективы».

Валерий Фадеев поговорил с заключенными, которые работают на предприятии. Один из них – Дмитрий Тарасенко-Нагулов – рассказал, что получает около 30 тысяч рублей в месяц, но важнее то, что он находится в социуме и осваивается там. Через два года, когда завершится отведенный ему судом срок, он сможет легко адаптироваться в новой жизни – и продолжить работу на предприятии, где он за полгода успел стать бригадиром. «Мне все нравится, работа меня устраивает вполне. Это как адаптация происходит же, как бы то ни было мы работаем также с людьми, общаемся, все хорошо, отношения прекрасные, все устраивает», – сказал Дмитрий.

Общественный разговор

Еще один важный пункт программы в ходе визита Валерия Фадеева – встреча с сургутскими общественниками. Они поделились с советником президента своими ноу-хау в различных сферах и внесли свои предложения.

Так, руководитель регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева рассказала о своей с коллегами работе по воспитанию гуманного и ответственного отношения к питомцам. Для этого общественники ведут «Уроки добра» в школах, реализуют проект «Собаки Победы» (о том, как животные помогали людям в Великую Отечественную войну), проводят открытые прогулки с собаками, рассказывают о важности чипирования, вакцинации и содержания тех, кого мы приручили.

«Наше движение не концентрируется только на работе с животными. Чем больше людей мы вовлекаем в свое сообщество, прививая им чувство ответственности за братьев наших меньших, тем эффективнее будет решаться проблема бездомных животных, – рассказала Александра Нуриева. – Большую помощь движению по защите бездомных животных оказывают региональные программы поддержки и грантовые конкурсы губернатора и фонда президентских грантов». Она также добавила, что если бы на федеральном уровне были приняты решения о законодательной обязанности чипировать питомцев вкупе с льготными программами по чипированию и стерилизации, а также просветительской работе – тогда проблема безнадзорных животных не была бы такой острой, как сейчас.

Про инициативу в сфере сохранения здоровья и спасения жизней рассказала главврач сургутского кардиологического центра Ирина Урванцева. Она с коллегами реализует проект «Красное платье», цель которого – обратить внимание земляков на необходимость следить за своей сердечно-сосудистой системой, проходить диагностику и беречь себя. Ведь сейчас именно болезни сердца и сосудов возглавляют список причин смертности в Югре. С 2017 по 2021 годы в регионе прошли 47 акций «Красное платье», в них приняли участие более 4,2 тысячи человек. В ходе акций все желающие могли бесплатно пройти диагностику, и у каждого шестого обнаруживались показания к посещению кардиолога, а 30 человек просто отправили с этой акции на срочное лечение.

«На сегодняшний день принять участие в обследовании может каждый житель Югры, – рассказала Ирина Урванцева. – В пандемию проект был особенно востребован жителями – они стали больше обращать внимание на состояние своего здоровья». А Валерий Фадеев, в свою очередь, оценил идею сургутских медиков и высказал мнение, что этот опыт нужно тиражировать по всей России.

Следующим спикером была зампредседателя общественной палаты Югры, а также председатель экспертного совета по предоставлению грантов губернатора автономного округа Ольга Сидорова. Она рассказала об опыте инициативного бюджетирования и системе грантовой помощи социально-ориентированным НКО.

Ежегодно муниципалитеты получают по 225 млн рублей на реализацию проектов, которые предложили граждане, максимум – 10 млн рублей на инициативу. При этом лучшие проекты, которые в итоге получат финансирование, определяют сами югорчане, причем делают это охотно – в 2021 году в голосовании по этому поводу приняли участие 107 тысяч человек, а в 2022 – уже 236 тысяч.

Что касается губернаторских грантов – впервые они появились в 2019 году для общественных организаций, c 2020 года появился отдельный конкурс для физических лиц, а с 2022 года округ стал отдельно давать гранты на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Правда, с конкурсами для физлиц есть один нюанс – если они получают грант, то обязаны заплатить с него подоходный налог. «Получается, что с общей суммы грантов, полученных физическими лицами в Югре в этом году, а это около 100 млн рублей, порядка 13 млн пойдет на уплату подоходного налога», – отметила Ольга Сидорова и обратилась к председателю СПЧ с просьбой поднять вопрос об освобождении людей от НДФЛ в случае получения гранта. Валерий Фадеев согласился – например, с пенсионных выплат никто подоходный налог не берет, и с грантов этого тоже делать не стоит.

В образовательной сфере высокому гостю презентовали проект «Учитель-волонтер» от Анастасии Скляровой. Он заключается в том, что педагоги помогают отдельным школьникам восполнить пробелы, образовавшиеся из-за болезни. География проекта – 14 муниципалитетов Югры и еще шесть регионов. «Мы не только помогаем детям усвоить общеобразовательную программу, мы, педагоги, также развиваемся, растем профессионально, изучаем новые методики. Сейчас начинаем сотрудничать со студентами. Считаю, что для них это будет колоссальный опыт – живая практика», – рассказала Анастасия Склярова.

В таком разговоре нельзя обойти благотворительность. Председатель управляющего совета регионального фонда помощи «Благо дарю» Полина Лебедева рассказала об этой организации, чья история уже насчитывает 14 лет. «За это время мы оказали помощь в общей сложности на 300 млн рублей. Сначала нашими подопечными были дети с тяжелыми заболеваниями. Сегодня мы расширили свою специализацию и помогаем также тяжело больным молодым людям до 25 лет», – отметила она. И рассказала участникам встречи, как фонд выстраивает коммуникацию между родителями, благотворителями и медиками. По словам Лебедевой, много проблем удается решить даже без участия денег, а просто благодаря правильному общению семьи с медицинским учреждением.

Валерий Фадеев поблагодарил всех участников встречи: «Получился очень правильный, конкретный разговор. Мы обсудили много важных вопросов, связанных с ТОСами, инвалидами. Над последней темой нужно продолжать усердно работать, делать акцент на защищенности инвалидов. Сегодня нам удалось больше узнать о задачах и успехах приюта для бездомных животных, сферы здравоохранения, благотворительности, гражданских инициатив и так далее. Мы запомнили и отметили ключевые моменты обсуждений. Обязательно подумаем над этими темами».

Путь истинный

Финальным событием двухдневного визита Валерия Фадеева стало заседание большого круглого стола, посвященного ресоциализации и социальной адаптации людей, которые находятся либо готовятся выходить из мест лишения свободы. В нем приняли участие начальник управления ФСИН по Югре Александр Федоров, председатель общественной палаты региона Ирина Максимова, уполномоченный по правам человека Югры Наталья Стребкова, директор окружного департамента социального развития Тереза Пономарева, директор Сургутского центра социальной адаптации Наталья Прокошева, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сергей Литвинцев.

В начале разговора первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков отметил, что для органов власти крайне важны условия, в которых содержатся отбывающие наказание: «Чем гуманнее будут условия, тем будет гуманнее и само общество. Этот вопрос стоит во главе угла. Вопрос последующей адаптации людей, недопущения рецидивов также является ключевым. Все общество заинтересовано в том, чтобы оступившиеся и отбывшие наказание граждане вернулись к нормальной жизни».

Алексей Охлопков также рассказал, что в Югре по поручению президентасоздадут не менее 400 мест для организации принудительных работ в исправительных центрах. Этот проект реализует правительство региона совместно с управлением ФСИН. Первый подобный исправительный центр организовали в декабре 2021 года на базе компании «Сибпромстрой» в Сургуте.

«Предприятие, оценив для себя экономическую выгоду от вовлечения в работу лиц, отбывающих наказание, первым запустило данный проект. Считаем, что это удачный опыт. В апреле 2022 года на базе предприятия «Сургутстройтрест» создан еще один участок, функционирующий в режиме исправительного центра на 145 человек. В ближайшее время планируется расширить этот участок до 190 мест. Помимо этого, в планах — создание удаленных мобильных участков для использования труда осужденных, в том числе в нестационарных условиях. В частности, изучается возможность его использования при подготовке месторождений, на удаленных территориях за пределами населенных пунктов», – рассказал первый замгубернатора Югры.

Дальнейшие планы – исправительный центр на 72 человека при одной из крупнейших дорожных компаний округа «Северавтодор», а также при охранном предприятии «Лига» (Нижневартовск) – на 155 человек. Все компании, которые включаются в такие проекты ресоциализации заключенных, получают различные меры поддержки. В частности, льготы по аренде земельных участков, если они находятся в муниципальной или региональной собственности, компенсация оплаты труда заключенных. В проекте – предоставление льгот по налогу на имущество для организаций, создающих исправительные центры.

В Югре люди, завершившие отбывать срок в колониях, могут обращаться за помощью в трудоустройстве. С начала года таковых было 154 человека. Местные власти проводят консультации, резервируют рабочие места для таких людей, компенсируют часть оплаты их труда работодателям.

«Сегодня состоялся очень содержательный разговор по указанной теме. В этой сфере возникает немало вопросов, которые необходимо решать. В Югре наработан положительный опыт в данной работе. Хочу выразить благодарность за прекрасную работу, проведенную в регионе. Это достойно уважения», – резюмировал Валерий Фадеев.

После в общении с журналистами советник президента подвел итоги своего визита и мероприятий, в которых успел принять участие. Главное – Сургут и округ действительно находятся в авангарде работы по ресоциализации людей, отбывающих наказание. «В Югре серьезные продвижения по этому вопросу. Ранее представители ФСИН говорили, что готовы примерно 100 тысяч людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, привлечь к работе. Теперь мы смотрим, как это происходит, – отметил Валерий Фадеев. – Необходимо работать с теми, кто освободился. У некоторых нет семьи, и этим людям, только вышедшим из колонии, непросто. Они могут начать привычную жизнь. В этом важна роль некоммерческих организаций. Здесь, в Сургуте, некоммерческие организации хорошо помогают тем, кто вышел из мест лишения свободы: трудоустройством, жильем, мерами поддержки».Он также добавил, что опыт Югры в этих вопросах следует транслировать на другие регионы России.

Но проблем еще хватает. Омбудсмен Югры Наталья Стребкова рассказала о том, что необходимо корректировать правила внутреннего распорядка в местах лишения свободы. Например, люди из-за совершенно незначительных действий, которые в тюремной системе считаются нарушениями (например, незастегнутая пуговица на воротнике) получают взыскания и лишаются возможности выйти по условно-досрочному освобождению либо заменить оставшуюся часть наказания на более мягкий формат, вроде исправительных работ.

«Мы надеемся на новый закон о ресоциализации и социальной адаптации лиц, находящихся в местах лишения свободы и освобождающихся из мест лишения свободы, на разработку новых требований. Сегодня, находясь в изоляции, человек утрачивает связи, финансовую грамотность, не получает информацию. Мы понимаем, что это закрытое учреждение, но это ограничивает потом человека в социуме. Сегодня, например, доступ к жизненно важным информационным продуктам мог быть предоставлен с ограниченным доступом», – подчеркнула Наталья Стребкова.

А председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова поделилась мнением о том, как достигается положительный опыт, отмеченный Валерием Федоровым: «Органы власти, ФСИН, бизнес, общественники – все работают сообща на одну задачу – решение проблем с социализацией лиц, находящихся в местах лишения свободы. Мы работаем, дополняя друг друга, и благодаря этому результат становится более эффективным».

При поддержке администрации Сургута