В Югре мужчина прописал в своей квартире иностранцев

В поселке Пойковский Нефтеюганского района полиция установила 59-летнего местного жителя, зарегистрировавшего в своей квартире девять иностранцев из стран ближнего зарубежья. Как стало известно, мужчина предоставил фиктивную регистрацию с целью получения выгоды.

«В отношении гражданина отделом дознания ОМВД России по Нефтеюганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Постановка на миграционный учет иностранных граждан была аннулирована», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее мужчина из Октябрьского района прописал в своей квартире трех мигрантов.